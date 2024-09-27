Nurhak\'ta Terör Örgütüne Ait Malzeme Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, Kahramanmaraş Şehit J.Uzm.Çvş. İsa Özkan 2024/99 operasyonunda, terör örgütünün geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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