Kahramanmaraş\'ta Trafik Denetimi: 25 Bin Araç Kontrol Edildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 25 bin 959 araç kontrol edildi.

Ekipler tarafından 11-17 Şubat 2026 tarihleri arasında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Belirtilen tarihler arasında jandarma 25 bin 959 aracı kontrol etti. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, başta hız kuralı ve emniyet kemeri kullanımı olmak üzere trafik kuralları sürücülere anlatıldı.

Öte yandan, trafik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında dönem içerisinde 355 öğrenciye eğitim verildi. Okul servis araçlarının sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde ise 317 okul servis aracı sürücüsü denetlendi. - KAHRAMANMARAŞ