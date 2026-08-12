Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta minibüs ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Akdemir mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen minibüs ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası inceleme sürüyor.