Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki iki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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