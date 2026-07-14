Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik operasyon yapıldı. Suç delillerinin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün 24 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama ve el koyma işlemlerinde 605 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik ecza hapı, 398 captagon hap, 13 ecstasy hap, 156,84 gram sentetik kannabinoid, 106,49 gram metamfetamin, 43,64 gram sentetik kannabinoid, 9,34 gram esrar, 3,73 gram skunk ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 aparat ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 7 şüphelinin ise halihazırda ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu tespit edildi. - KAHRAMANMARAŞ