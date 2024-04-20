Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.