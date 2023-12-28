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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçundan arama kararı bulunan R.N isimli şahıs, Selimiye mahallesindeki bir bağ evinde saklanırken yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından Türkoğlu L2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
28.12.2023 - 18:29,
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Onikişubat İlçesinde Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranması olan ve 13 yıl 8 ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası ve aynı zamanda firar olan R.N (30) isimli şahsın Selimiye mahallesinde bir bağ evinde saklandığı duyumu alınması üzerine adrese baskın düzenlendi.

Şahıs, Selimiye Mahallesi'nde saklandığı bağ evinde yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Türkoğlu L2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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