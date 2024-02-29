Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.'yi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para bulundu. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

29.02.2024 10:59
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.'yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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