Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile silah ve mühimmat suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 4’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile silah ve mühimmat suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Eylül tarihinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında TCK'nın 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. KOM ekiplerince 3 şahsın ikamet ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 11 yivsiz tüfek, 4 tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 2 uzun namlulu fişek, 1,5 kilogram barut, 2 plastik patlayıcı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 25 kartuş ve 172 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarKahramanmaraşElbistan3. SayfaSon Dakika

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