Kahramanmaraş'ta yakıt tankerinde çıkan yangın korkuttu, ekipler söndürdü
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Petrol Ofisi'ne ait bir yakıt tankerinin motor bölümünde yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tankerdeki yakıt başka bir araca alındı.
Kahramanmaraş'ta bir yakıt tankerinde çıkan yangın korkuttu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde Petrol Ofisi'ne ait bir yakıt tankerinde çıktı. Tankerin motor bölümünde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Tankerdeki yakıtın başka bir araca alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta yakıt tankerinde çıkan yangın korkuttu, ekipler söndürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?