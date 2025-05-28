Kahramanmaraş\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri yanmaya başladı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ