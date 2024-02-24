Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde kaybolan kız Bursa'da bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde kaybolan kız Bursa'da bulundu

Kahramanmaraş\'ta yaşanan depremlerde kaybolan kız Bursa\'da bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremlerde kaybolan 13 yaşındaki Sevda Göksu, Bursa'da bulundu. Anne Ayten Göksu'nun ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından bulunan Sevda Göksu ve arkadaşı, ailelerine teslim edildi.

24.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
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Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlere Malatya'da yakalanan ve Bursa'ya taşınan Göksü ailesinin 13 yaşındaki kaybolan kızı Sevda Göksu bulundu.

Olay, dün Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde anne Ayten Göksu işe gitti. Durum üzerine Sevda Göksu (13) okul çantasını alarak arkadaşıyla beraber evden ayrıldı. Akşam eve geldiğinde kızını evde göremeyen anne Ayten Göksu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Sevda Göksu ve arkadaşını 1 gün sonra buldu. Sevda Göksu ve arkadaşı, Görükle Polis Merkezi'ne getirilerek ailelerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde kaybolan kız Bursa'da bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde kaybolan kız Bursa'da bulundu - Son Dakika
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