Kahramanmaraş'ta zeytinlik bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Zeytinlikte Yangın - Son Dakika
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