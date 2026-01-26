Kahramanmaraş'ta Engizek Dağı bölgesindeki yaylada rahatsızlanan kadın, zorlu arazi şartlarına rağmen belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi Ayranpınarı Mezrası sınırlarında, Engizek Dağı bölgesinde bulunan yaylada Vahide Tekin'in rahatsızlandığı ihbar edildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen yaylaya ulaşan ekipler, rahatsızlanan kadını bulunduğu noktadan alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Güvenli bölgede Tekin, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Yaylada rahatsızlanan kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
