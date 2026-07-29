Elektrik akımı can aldı! Bir işçi yaralı

Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattında yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

İKİ İŞÇİ AKIMA KAPILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarında yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapan Yüksel Doğan ile Ahmet H., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yüksel Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Ahmet H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.