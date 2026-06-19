Kahta'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Kahta'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kahta\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
19.06.2026 10:45
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.K. ile motosiklette bulunan M.D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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