Kahta\'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokakta yürüdüğü esnada silahla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen İbrahim Ay (19), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Ay, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Ay, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN