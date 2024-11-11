Kahta\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

3.Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mert B. idaresindeki 61 AL 028 plakalı otomobil ile Harun Ç. idaresindeki 23 BT 228 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan Harun Ç., Nuri Ç., Ramazan B., Mert B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN