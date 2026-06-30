Kahta'da Yangın: Biçerdöver Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kahta'da Yangın: Biçerdöver Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kahta\'da Yangın: Biçerdöver Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
30.06.2026 16:05
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Adıyaman'da buğday hasadı sırasında çıkan yangında biçerdöver yok oldu, can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde buğday hasadı sırasında çıkan yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası'nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da Yangın: Biçerdöver Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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