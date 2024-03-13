Kahvesine uyuşturucu hap koyarak ölümüne sebep olan 2 sanığa 50 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.
12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.
"Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım"
Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.
Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.
2 sanık toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası aldı
Sanık Resul K., Hatice Çetinbaş'a yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zafer K'nın ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahvesine uyuşturucu hap koyarak ölümüne sebep olan 2 sanığa 50 yıl hapis cezası - Son Dakika
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin tekeri koparak 60 metre uzaklığa fırladı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Z kuşağı, brokoli ile çil yapma trendini Türkiye'ye getirdi. Sağlıklı bir yaşam için önerilen brokoli, makyajda kullanılmaya başlandı. TikTok ve Instagram'da fenomenler, brokoli ile sahte çiller oluşturuyorlar. New York'lu Z kuşağı üyesi Paulina Reitman'ın videosu 170 bin, İsveçli model Cajsa Wessberg'in paylaşımı ise 600 bin beğeni aldı. Türkiye'de de bu trend hızla yayılıyor. Yaratıcı bir makyaj deneyimi olarak kabul edilen bu trend, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, satışa hazır halde çok miktarda sentetik ecza ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 120 gram kubar esrar, 49 adet kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 2 adet payp, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Rusya'da cezaevinde ölen muhalif lider Alexei Navalny'nin yardımcısı Leonid Volkov, Litvanya'daki evinin önünde çekiçli saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Volkov'un kolu kırıldı ve başından yaralandı. Olayın siyasi bir saldırı olduğu düşünülüyor.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. M.S. isimli şahıs tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi.
Güney Afrika'nın Pretoria şehrindeki bir manastırda gerçekleşen saldırıda 3 Mısırlı Kıpti rahip öldürüldü. Saldırı ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Rahipler, Aziz Markos ve Aziz Samuel manastırında hayatını kaybetti. Saldırının nedeni henüz belirsizken, manastırdan hiçbir şey çalınmadığı bildirildi. Güney Afrika'daki kilise ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar oldukça nadir.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Kayaköy Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındı. Kaçak kazı alanına KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, hilti, matkap ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi. Şüpheliler ile bağlantılı olan 4 şahıs daha tespit edilmiş ve 8 adreste yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 76 adet fişek ile 12 adet 7.65 mm. fişek ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı. Kazada hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambülanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilin tekeri çarpışmanın etkisiyle koparak 60 metre uzağa fırladı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?