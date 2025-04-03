Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı

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Amsterdam'ın turistik merkezi Dam Meydanı'nda bir kişi, kendi aracını kasten patlatarak ağır yaralandı. Görgü tanıklarına göre, park halindeki araçtan aniden alevler yükseldi ve araçtan çıkan kişi, yanmış kıyafetlerle meydanda dolaştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki kişiyi söndürdükten sonra hastaneye kaldırıldı.

03.04.2025 16:20  Güncelleme: 16:26
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Amsterdam'ın turistik merkezi Dam Meydanı'nda dün gerçekleşen şok edici olayda, kendi aracını kasten patlattığı düşünülen bir kişi ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, meydanda park halindeki küçük kırmızı bir araçtan aniden alevler yükseldi. Patlamanın ardından araçtan çıkan şahıs, üzerindeki giysiler yanarak meydanda dolaşmaya başladı.

Olay anını gösteren ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kıyafetleri tutuşmuş halde sendeleyerek yürüyen adam görülüyor. Çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Amsterdam polisinden yapılan açıklamada, "Kamera kayıtları incelendiğinde, yangının kalabalık bir alanda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Araç sahibinin yangına bilerek sebep olduğundan şüpheleniyoruz" denildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki şahsı yangın söndürücülerle söndürdükten sonra sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emniyet yetkilileri, olayın gerçekleştiği sırada meydanda bir Filistin yanlısı gösterinin düzenlendiğini, ancak iki olayın bağlantısına dair henüz bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Bu olay, geçtiğimiz hafta aynı bölgede 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıdan sonra gerçekleşti. Önceki saldırının failinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden 30 yaşında bir vatandaş olduğu ve terör amacıyla hareket ettiği açıklanmıştı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik nedeniyle meydanın bir bölümünün hala kapalı olduğunu duyurdu.

Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı

Güvenlik, Hollanda, Olaylar, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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