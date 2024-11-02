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Kaldırıma çıkan otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kadından 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K. kontrolündeki 27 AEA 696 plakalı Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda bulunan 2 kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadınlardan biri hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan kadınları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur Ç. (44), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.