Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar

Başakşehir'de gece saatlerinde iki kişi, kaldırımda oturan bir kadını saçından, kafasından ve kollarından tutarak sürüklemeye çalıştı. Şahıslar, yanlarında duran kişileri de uzaklaştırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

01.07.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar

Gece yarısı Başakşehir'de zorbalık kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de gece saatlerinde iki kişi kaldırıma oturmuş olan bir kadını kaldırarak oradan götürmek istedi. Kadının saçından, kafasından ve kollarından tutarak sürüklemeye çalışan şahıslar, yanlarında duran kişileri de uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kadın şahıs cadde kenarına gelip durduğu esnada peşinden gelen 2 kişi kadını kaldırarak götürmeye çalıştı. Dakikalarca süren olayda kadını kaldırmak için zaman zaman saçını, kollarını çekerek kadını çekiştirdiler. Olay anında ne olduğunu anlamak için duran araçları uzaklaştıran şahıslar kendilerine yaklaşan bir kişiyi de kovaladı. Olay içeriğinin ne olduğu tam olarak bilinmese de ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Başakşehir, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement