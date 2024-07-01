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Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar

Gece yarısı Başakşehir'de zorbalık kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de gece saatlerinde iki kişi kaldırıma oturmuş olan bir kadını kaldırarak oradan götürmek istedi. Kadının saçından, kafasından ve kollarından tutarak sürüklemeye çalışan şahıslar, yanlarında duran kişileri de uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kadın şahıs cadde kenarına gelip durduğu esnada peşinden gelen 2 kişi kadını kaldırarak götürmeye çalıştı. Dakikalarca süren olayda kadını kaldırmak için zaman zaman saçını, kollarını çekerek kadını çekiştirdiler. Olay anında ne olduğunu anlamak için duran araçları uzaklaştıran şahıslar kendilerine yaklaşan bir kişiyi de kovaladı. Olay içeriğinin ne olduğu tam olarak bilinmese de ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.