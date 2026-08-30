Kaldırımda Yatan Adam Direndi - Son Dakika
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Kaldırımda Yatan Adam Direndi

Kaldırımda Yatan Adam Direndi
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Kaynarca'da alkollü şahıs, 'Ben mevtayım' diyerek ekiplerle direndi, hastanede tedavi edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kaldırımda yatar halde bulunan ve kendisini götürmek isteyen ekiplere "Gitmeyeceğim, ben mevtayım" diyerek zorluk çıkartan alkollü şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürüldü.

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. isimli şahsın kaldırımda hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplere "Ben mevtayım" diyerek direndi

Olay yerine gelen ekipler, alkolün etkisiyle sızan şahsı kaldırarak evine götürmek istedi. Ancak ekiplere zorluk çıkartan H.S., "Gitmeyeceğim, mevtayım ben" diyerek direnmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarının ardından ambulansa bindirilen şahıs, kontrol amacıyla Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerekli tedavisi ve kontrolleri yapılan H.S., daha sonra ekiplerce evine götürülerek ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kaynarca, Sakarya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda Yatan Adam Direndi - Son Dakika

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