Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı

Kozan'da kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, kadın hastaneye kaldırıldı.

03.12.2024 21:56
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Kaldırımda yürüyen kadına otomobil böyle çarptı

Kaza anı saniye saniye görüntülenirken, yaralanan kadın Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken kaza ise anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil diğer bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda yürüyen Esma İnce'ye çarptı. İnce, çarpmanın etkisiyle yere savurularak yaralandı. Kaza ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kadın Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı - Son Dakika

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