 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen 'Kalkan-9' Operasyonu çerçevesinde 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi. Operasyon sonucunda evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplamda 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı. Operasyona 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personel katıldı.

\'Kalkan-9\' Operasyonu\'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2024 - 20:05,
Abone Ol

'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen 'Kalkan-9' Operasyonu çerçevesinde 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan 'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı"

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandığını belirterek, operasyona katılan ekipler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen "Kalkan 9" Operasyonuyla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi."

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerinin vurgusunu yaptı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Göçmen, İzmir, Göçmen Kaçakçılığı, İzmir, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


08:51
TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: 'Kalkan-9' Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement