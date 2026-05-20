Kalp Krizi Riski: 67 Yaşındaki Hasta Helikopterle Sevk Edildi

20.05.2026 16:27
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden 67 yaşındaki hasta, kalp krizi riski nedeniyle helikopterle sevk edildi.

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki hasta, kalp krizi riski nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne helikopter ambulansla sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde göğüs ağrısı şikayetiyle muayene edilen 67 yaşındaki S.K.'ye yapılan tetkikler sonucunda "NON ST MI" (kalp krizi riski taşıyan bir tür damar tıkanıklığı) tanısı konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van il merkezine sevkine karar verildi.

İlçedeki hava şartları ve hastanın sağlık durumu göz önüne alınarak, Van'dan bölgeye Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans talep edildi. Bahçesaray'a giden helikopter ambulansa alınan S.K., kısa sürede Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. - VAN

Kaynak: İHA

