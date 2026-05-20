Kaman\'da Sağanak Sele Dönüştü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Bayramözü köyünde sele dönüştü. Sel nedeniyle yaklaşık 150 arı kovanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde etkili olan yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sularının sürüklediği arı kovanlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Bölgede incelemelerin başlatıldığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ekiplerin çalışma başlattığını belirtti. - KIRŞEHİR
