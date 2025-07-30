Kamçatka'da Büyük Deprem ve Tsunami Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kamçatka'da Büyük Deprem ve Tsunami Uyarısı

Kamçatka\'da Büyük Deprem ve Tsunami Uyarısı
30.07.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamçatka'da 8.8 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı, ilk dalga hasarsız atlatıldı.

Rusya'da Sahalin bölgesinin valisi Valery Limarenko, Kamçatka Yarımadasında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısına yönelik, "Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı" ifadelerini kullandı. Depremin 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğu belirtildi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Severo-Kurilsk liman kentinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremin ardından bazı binalarda hasar meydana gelirken, 50'nin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Büyük Okyanus, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi çevresinde tsunami uyarısı yayınladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede yaşayan 2 bin 700 kişiyi yüksek kesimlere tahliye etti. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Bölge Başkanı Daniil Chebrov depremin Kamçakta'da 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğunu açıkladı.

Depremin merkez üssü olan Kamçatka'ya bağlı Severo-Kurilsk liman kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı

Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko uzmanlar tarafından yapılan tsunami uyarısından sonra sakinlerin yüksek kesimlere tahliye edildiğini duyurdu. Tsunami dalgalarının Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Limarenko, ilk dalganın herhangi bir hasara yol açmadığını söyleyerek, "İlk küçük tsunami dalgaları herhangi bir hasara yol açmadı" dedi. Tsunami dalgalarının devam edeceği bilgisini de aktaran Vali Limarenko, son tsunami dalgasına kadar tedbirleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kamçatka Valisi Solodov: "Depremin ardından can kaybı yaşanmadı"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Kamçatka Valisi Vladimir Solodov ise küçük çaplı hasarların dışında ağır yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Vali Solodov, "Yapılan ilk incelemelere göre ciddi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Petropavlovsk'taki okulun duvarları yıkıldı. Ancak tadilat nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı için bir kayıp yaşanmadı" şeklinde konuştu.

Kent limanı ve balıkçı barınağı sular altında kaldı

Depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da son duruma dair açıklamalar yaptı. Can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Severo-Kurilsk liman kentindeki bir gemi limanının ve balıkçı barınağının sular altında kaldığı aktarıldı. Tsunami dalgalarının 4 metreye yaklaştığı, Kamçatka adasındaki 60 turistin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Bölge sakinlerinin zarar görmemesi için tedbirlerin sürdürüldüğü duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kamçatka, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamçatka'da Büyük Deprem ve Tsunami Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü

12:00
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
16:11
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti
Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
16:08
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 12:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kamçatka'da Büyük Deprem ve Tsunami Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.