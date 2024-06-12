Kameraları inceleyince ortaya çıktı, karga mama kabını alıp kaçtı - Son Dakika
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Kameraları inceleyince ortaya çıktı, karga mama kabını alıp kaçtı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliğinin önünde bulunan mama kabını çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, mama kabını gagasıyla alıp kaçan bir karganın görüntüsü dikkat çekti. Veteriner hekim, karganın daha önce de mama kaplarını çaldığını tahmin ediyor.

12.06.2024 11:30
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Kameraları inceleyince ortaya çıktı, karga mama kabını alıp kaçtı

Bu hırsız hayrete düşürdü

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliğinin önünde bulunan mama kabını çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, mama kabını gagasıyla alıp kaçan bir karganın görüntüsü dikkat çekti.

Olay, Gürün ilçesinde bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Veteriner hekim tarafından dükkan önüne konulan mama kabı sürekli çalınınca, veteriner güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen veteriner hekim hayrete düştü. Mama kabını çalan hırsızın karga olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde karganın mama kabını gagasıyla alıp uçtuğu görülüyor. Karganın daha önce de mama kaplarını çaldığı tahmin ediliyor.

Hırsız karga!

Veteriner Bülent Köse, hırsızın karga olduğunu belirterek, " Kliniğimizin önüne her gün düzenli olarak sokak hayvanları aç kalmasın diye mama koymaktayız. Sabahları geldiğimizde mama kapları her kayboluyordu. Kimin aldığını merak ediyorduk. En son güvenlik kameralarından takip ettiğimiz de hırsızın bir karga olduğunu tespit ettik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kameraları inceleyince ortaya çıktı, karga mama kabını alıp kaçtı - Son Dakika

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