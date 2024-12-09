Suriye'nin Kamışlı şehrinde yaşanan patlamalar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamışlı'daki Patlamalar Nusaybin'den Görüntülendi - Son Dakika
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