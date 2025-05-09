Kamuya çok sayıda personel alınacak - Son Dakika
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Kamuya çok sayıda personel alınacak

Kamuya çok sayıda personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alım ilanına çıktı. Her üç kurum da kendine özel şartlarla eleman alacakken şartlarda sözlü sınavın da geçerli olması dikkat çekti.

09.05.2025 11:37
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Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak. Yeni alım haberleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına dair detaylar belli oldu.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 78 PERSONEL ALACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözlü sınavla; Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı;sözlü sınav yapılmaksızın Büro ve Destek Personeli olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personel alımı yapacak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 PERSONEL ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanınınyüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on)katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 49 PERSONEL ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı 49 sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Komutanlık bunun için yayımladığı "SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2025 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU"nda başvuruya ilişkin detaylara yer verdi. Başvurular 12-21 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Söz konusu kadrolar için tüm şartlar ilgili kurumların internet sitesinde yayımlandı. Başvurular hem internet siteleri hem de e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamuya çok sayıda personel alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuna güler:
    Kamuya mülakat ile Akepeli alacağız diye okudum. 51 6 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    akp üye sayısı yine artacak desene 31 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hadi bademler yaşadınız lan ,arpaliginiz açılmış 26 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bademci alcaklar 18 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tprpil lazım tügva falan 17 2 Yanıtla
  • cb4444***:
    masallah cokmus 12 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    akpli vekillerin reislerine rica edeceği kişller 6 1 Yanıtla
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