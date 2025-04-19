Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirköprü ilçesi Saraycık mevkisinde saat 15. 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı.
Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla sevk edildikleri Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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