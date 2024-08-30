Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika
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Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ta yük taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ölürken, kaza anı saniye saniye görüntülendi. Kamyon, hafif ticari aracı 70 metre boyunca sürükledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

30.08.2024 15:24
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Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yük taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ölürken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. sevk ve idaresindeki 52 ACM 573 plakalı Mercedes marka kamyon ile Ercan Toprak sevk ve idaresindeki 46 AIB 123 plakalı Citroen marka otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon, hafif marka ticari aracı yaklaşık 70 metre boyunca sürükledi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Toprak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden Ercan Toprak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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