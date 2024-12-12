Kamyon kömürlüğe girdi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Kamyon kömürlüğe girdi, sürücü kurtarıldı

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Erzurum'da kaygan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kömürlüğe çarptı. Yaralanan yok.

12.12.2024 17:38
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü kömürlüğe böyle daldı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen bir kazada kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince evin kömürlüğüne daldı, araçta sıkışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 25 LE 296 plakalı kamyon sürücüsü, Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halinde iken bir anda yol kenarında park halinde iken hareket eden 25 ACD 151 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önündeki araca çarpmamak için yol kenarında bulunan bir evin kömürlük olarak kullanılan bölümüne çarparak durdu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracından yara almadan çıkarıldı. Kaza esnasında diğer araçta hasar olurken yaralanan olmadı.

Evlerine araç giren ve hasar oluşan vatandaşlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyon kömürlüğe girdi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika

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