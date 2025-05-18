Kamyon Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Kamyonun üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

ELAZIĞ - Elazığ- Bingöl karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptı. Kendi canlarını hiçe sayan şahıslar, trafiği de tehlikeye attı. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.