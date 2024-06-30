Kamyonet bariyerlere çarptı, sürücüde yüksek promil alkol çıktı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta C.K yönetimindeki hafriyat kamyonu Teoman Duralı tünelleri çıkışında kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü C.K'nın 3.79 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Teoman Duralı tünelli çıkışında meydana geldi.
İddiaya göre C.K yönetimindeki 62 ACS 523 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkararak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza sonrasında trafik ekipleri kamyonet sürücüsü C.K'ya alkol testi yaptı. Testte kamyonet sürücüsü C.K'da 3.79 promil alkol tespit edildi. Araç sürücüsü C.K ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.
Kaza sonrasında yoldaki çalışma nedeniyle yol gidişlere kapatıldı. Ekipler yolda ki bariyerlere tekrar düzeltmek için çalışma başlattı.
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