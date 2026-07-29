Kamyonet Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kamyonet Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kamyonet Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'da UPS kamyonetinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, kamyonetin altından emekleyerek çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ara sokağa dönüş yapan UPS kargo şirketine ait kamyonetin çarptığı çocuk aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların sürücüyü fark edip uyarmasıyla duran ve kamyonetin altından emekleyerek çıkan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Y. idaresindeki 34 JG 1676 plakalı UPS kargo şirketine ait kamyonet, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Karaca Sokak'a kontrolsüz şekilde sola dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki M.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan çocuk bir süre araçla birlikte sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü bağırarak uyarırken, kamyonet kısa sürede durduruldu. Aracın altından emekleyerek çıkan çocuk, çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kazaya tanık olan esnaf Fatih Kalay, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay esnasında kahvaltı yapıyorduk. Bir anda çocuğu kamyonetin altında görünce hemen koştuk. Biz çok kötü yaralandığını düşündük. Allah korudu, neredeyse hiçbir şeyi yoktu. Sonrasında sağlık görevlileri geldi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok şükür."

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Çocuk, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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