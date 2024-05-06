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Kamyonetin bahçe duvarına çarpma anı kameraya yansıdı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan kamyonetin bir binanın bahçe duvarına çarparak yıkması sonucu 2 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 70 EF 255 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki elektrik panosunu daha sonrada binanın bahçe duvarına çarparak yıktı. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan İ.G. yaralandı. Yaşanan kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen MEDAŞ ekibi, kamyonetin çarparak yerinden söktüğü elektrik panosunda inceleme yaptı. Kamyonet yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.