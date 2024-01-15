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Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada

Mersin'de bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybeden ve bakım evine alınan köpeğe bu kez bir araç çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kamyonet köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti. Yaralanan köpek, bakım evi veterineri ve görevlileri tarafından tedavi altına alındı ve hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğin tedavisi devam ederken, sahiplenmek isteyenler için de bir fırsat olduğu belirtildi.

Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada
15.01.2024 - 19:39,
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Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada

Mersin'de bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybeden ardından bakım evine alınan köpeğe bu kez bir araç çarptı

MERSİN - Mersin'de kamyonetin ezdiği bir köpek yaralı kurtulurken, o anlar ve aracın durmadan yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakım evinde 'Mutlu' ismi verilen köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybettiği öğrenildi.

Olay, Tarsus İlçesi Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkiindeki Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evinin önünden geçen yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden ardından bakım evinde bakılmaya başlanan köpeğe bu kez bir araç çarptı. Barınak önündeki yolda görevlilerin 'Mutlu' ismini verdiği köpek yattığı sırada kamyonet önce çarptı ardından da iki tekerle kısmen üstünden geçti. Araç durmadan yoluna devam ederken, yaralanan köpek bakım evi veterineri ve görevlileri tarafından içeri alınarak müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikeyi atlatan köpeğin gözetimde tedavisinin süreceği belirtildi.

Bakımevinde güvende

Engelli köpeğe tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Tehneldere, "Patili dostumuz Mutlu, 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor ve vatandaş tüm uyarılara bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Biz köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün mutlu çok daha iyi, yani hayat riskini büyük oranda atlattı. Yani bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten engelli olduğu için sağ arka ayağı yok ama şu an biz burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa mutluyu, sahiplendirebiliriz" dedi

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada - Son Dakika


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