Trafikte seyir halinde olan kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi, adeta canını hiçe saydı.
Haberler.com Whatsapp Hattı'na gelen görüntüye göre, Gaziantep'te seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk eden kimliği belirsiz bir kişi, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeye davetiye çıkardı.
Otoyolda seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet kasasına tutunan kişinin zaman zaman dengesini kaybetme noktasına geldiği ve düşme tehlikesi atlattığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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