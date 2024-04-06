Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'te kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, sabah erken saatlerde Karacaahmet Mahallesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Muhammed Reşit kontrolündeki motosiklet, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 27 AD 245 plakalı kamyona arkadan çarptı. Feci kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan 7 çocuk babası motosiklet sürücüsü Muhammed Reşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Reşit, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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