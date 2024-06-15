Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu

Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isteyen koca su da kayboldu. Kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kocayı arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo ve karısı Vehibe Cumo motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe Cumo'yu kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.

15.06.2024 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu...O anlar kamerada

Vatandaşlar sulama kanalına atlayıp kadını kurtarırken, kaybolan kocayı arama çalışmaları devam ediyor

ADANA - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isteyen koca su da kayboldu. Kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kocayı arama çalışması devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo ve karısı Vehibe Cumo motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe Cumo'yu kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Gülbahçesi Mahallesi, Motosiklet, Adamlar, İtfaiye, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement