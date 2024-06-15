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Kanala atlayan karısını kurtarmak isterken suda kayboldu...O anlar kamerada

Vatandaşlar sulama kanalına atlayıp kadını kurtarırken, kaybolan kocayı arama çalışmaları devam ediyor

ADANA - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isteyen koca su da kayboldu. Kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kocayı arama çalışması devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo ve karısı Vehibe Cumo motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe Cumo'yu kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.