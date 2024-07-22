Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından dikkat çeken detay ise hızlı olan aracın hız kadranının 100 kilometrede takılı kalması oldu. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.07.2024 23:24
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Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

İnegöl'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına çarptı; 1 kişi öldü 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından hızlı olan aracın hız kadranının 100 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Kaza saat 08.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan Yıldızhanyönetimindeki 16 AHG 262 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yağmur suyu kanalına çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Hayriye Yıldızhan(59), Nisanur Y. ve kardeşi 5 yaşındaki Eymen Y. Sıkışarak yaralandılar. Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışma sonucu kurtardılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Hayriye Yıldızhanyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen 5 yaşındaki Eymen Y., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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