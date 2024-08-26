Kandıra\'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti.

Dün, Kandıra'nın Babalı Sahili'nde denize giren Ufuk Gakçı (28) ile nişanlısı O.G. boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan çifti gören vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koştu. Çift denizden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı, nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G'nin ise hastanedeki tedavisi hala sürüyor. - KOCAELİ