Kandıra\'da Denize Girmek Yasaklandı

Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle pazar günü sonuna kadar tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamlığı'nın aldığı kararı duyurdu. Açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde bugün saat 13.00'ten itibaren denize girmek yasaklandı. Yasak, 5 Temmuz Pazar günü de gün boyunca devam edecek. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarını istedi. - KOCAELİ