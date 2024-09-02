Kandıra'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Kandıra'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kandıra\'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ile birlikte anfora parçası da ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

02.09.2024 15:19
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra'daki ormanlık alanda 5 şahsın izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında anfora (küp) parçası, detektör, jeneratör, havalandırma fanı, 20 metre havalandırma borusu, 2 gaz maskesi, 2 şarj adaptörü, projektör, piknik tüpü, ip makarası düzeneği, 3 kürek ve 5 kazma ele geçirildi. 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kandıra'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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