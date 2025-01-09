\'Kandıralı Ferdi\' tahliye oldu

Mustafa Sabah:

bu nasil oluyor 3 yil 6 ay 42 ay yapar 2018 de denetim 36 ay 42 den 36 ay cikarsak 6 ay kalir 6 ayin yatari 2/1'den 3 ay yapar 3 ay tutuklu kalmasi gerekirdi nasil oldu bu is arkadaslar ?