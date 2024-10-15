Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1.5 ayda 13 kilo veren şarkıcı ekonomik durumundan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamamış ünlü şarkıcının sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'BUNLAR ÇETE OLMUŞ HELAL PARA YEMEMİŞLER'

Verilen desteğin ardından Ankaralı Turgut bugün sosyal medyada yayınladığı videoda, tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Türkücü, çocuklarınaşu sözlerle istan etti; "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin."