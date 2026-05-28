Kapadokya'da Microlight Uçağı Motor Arızası Geçirdi
Kapadokya'da Microlight Uçağı Motor Arızası Geçirdi

28.05.2026 00:52
Kapadokya'da microlight uçağı motor arızası sonrası zorunlu iniş yaptı, pilot ve yolcu hafif yaralandı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde gün batımı uçuşu sırasında motor arızası meydana gelen microlight hava aracı, pilotun soğukkanlı müdahalesiyle zorunlu iniş yaptı. Olayda pilot ve yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kapadokya bölgesinde meydana geldi. Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesindeki kalkış alanından havalanan microlight hava aracı, yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından motor arızası verdi. Uçuş sırasında durumu fark eden 53 yaşındaki pilot Ş.Ş., acil durum prosedürlerini uygulayarak zorunlu iniş kararı aldı.

Pilot, hava aracını Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi sınırlarında yer alan boş bir alana indirmek istedi. Yaklaşık 150 metrelik sahaya iniş yaklaşması yapan pilot, son anda bölgedeki çukuru fark etti. Hava aracının çukura düşmesini önlemek için yeniden kısa süreli havalanan pilot, kontrollü şekilde ilerleyerek daha güvenli bir noktaya iniş gerçekleştirdi.

Kazada microlight pilotu Ş.Ş. ile 28 yaşındaki yolcu Ö.C. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zorunlu iniş yapan hava aracının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken olayla ilgili sivil havacılık birimleri, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. İşletme yetkilileri, olayın tüm resmi prosedürler çerçevesinde takip edildiğini ve gerekli raporlamaların yapıldığını bildirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kapadokya, Havacılık, Güvenlik, Nevşehir, 3. Sayfa, Pilot, Yaşam, Son Dakika

